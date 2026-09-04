Усилия Украины по укреплению противовоздушной обороны в преддверии зимы не приносят результатов, сообщает издание Politico.

Киев начал новую кампанию по поиску средств ПВО с призывов к западным странами передать ракеты-перехватчики.

«Однако серия встреч на этой неделе – от неформальной встречи министров обороны стран ЕС до специального заседания послов стран-участников НАТО – ни к чему не привела», – пишет Politico.

В публикации отмечается, что страны, у которых есть американские ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 для комплекса Patriot, не намерены расставаться со своими запасами. Речь идет о Греции, Испании, Японии и Республике Корея.

Газета пишет о нехватке ракет-перехватчиков, поскольку США пытаются восстановить свои запасы на фоне конфликта с Ираном. «Производство перехватчиков для Patriot и конкурирующих систем также отстает от графика», – отмечает издание.

Украинские собеседники газеты признаются, что необходимость выпрашивать каждую единицу оружия превращается в бесконечную и утомляющую сагу.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что призыв ЕС передать или продать Киеву ракеты для Patriot с истекающим сроком годности пока не дал результатов. По ее словам, переговоры по поводу ракет продолжаются.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что киевские власти направили ЕС новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств ПВО, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны.

Москва, Наталья Петрова