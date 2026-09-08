Неизвестные украли картины из музея Ренуара во Франции

Во Франции неизвестные проникли в музей импрессиониста Пьера Огюста Ренуара и украли картины. Об этом сообщают местные СМИ.

Преступление было совершено в коммуне Кань-сюр-Мер на юге Франции. По словам правоохранителей, сработала сигнализация, что спугнуло грабителей, они успели вырезать из рам только четыре из 12 работ из коллекции музея.

При этом две из четырех картин злоумышленники бросили в саду музея. Отмечается, что среди похищенных работ была известная «Мадам Колонна Романо».

Проводится расследование, личности преступников устанавливаются.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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