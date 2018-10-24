В аварии в римском метро пострадали 15 граждан России

В метро Рима произошел сбой в работе эскалатора. В результате различные травмы получили 15 россиян, все они госпитализированы. Римская прокуратура начала расследование причин инцидента.

Авария произошла на станции Repubblica 23 октября вечером. В этот момент на эскалаторе находились российские болельщики, которые направлялись на матч московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Эскалатор сильно разогнался, а затем резко остановился.

Как сообщил РИА «Новости» поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй, пострадали 15 граждан России. В настоящее время они находятся в шести больницах. Состояние троих из них оценивается медиками как тяжелое. Кроме того, госпитализированы четверо украинцев. Пострадавших продержат в больнице от 48 часов до семи дней. Отмечается, что все раненые поступили в трезвом состоянии.

«Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», – сказал дипломат.

Мэр Рима Вирджиния Раджи от имени жителей города выразила солидарность с пострадавшими, а также заверила, что россиянам будет оказана вся необходимая помощь.

Прокуратура Рима заявила о начале расследования в связи с ЧП в метро. О проведении проверки сообщили и в городской службе транспорта.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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