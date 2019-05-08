Папа Римский готовит инициативу по примирению Донбасса: созывает Синод Украинской греко-католической церкви

Пресс-служба Ватикана распространила официальное заявление о том, что 5-6 июля созывается Синод Украинской греко-католической церкви, в котором примут участие Верховный архиепископ Святослав Шевчук, постоянные члены Синода и митрополиты УГКЦ. В Синоде примут участие руководители ведомств Римской курии, отвечающие за Украину, и сам понтифик.

Как отмечается, созывом Синода УГКЦ папа Франциск намерен дать знак своей близости к УГКЦ. Заявленная тема – Украина. В пресс-релизе говорится, что целью собрания представителей УГКЦ является «углубленный анализ жизни и потребностей Украины с целью выявления способов, которыми Католическая церковь, в частности Греко-католическая церковь, сможет более дейтсвенно проповедовать Евангелие, оказать поддержку страждущим и продвигать мир, в согласии, насколько это возможно, с Католической церковью латинского обряда и с другими Церквами и христианскими сообществами».

Со своей стороны Верховный архиепископ Святослав Шевчук в ответном коммюнике отметил, что речь идет о «наивысшем, беспрецедентном уровне внимания, оказанным Святым Престолом, являющимся внутренней практикой Ватиканской курии, в случаях, когда необходимо понять, как действовать в определенных обстоятельствах, при определенных событиях и в определенных ситуациях».

Верховный архиепископ также уточняет, что созыв Синода по инициативе понтифика призван «выработать видение и стратегию Святого Престола в отношении Украинского государства и украинской диаспоры во всем мире».

Созываемый Синод действительно является уникальным событием для УГКЦ, поскольку в таком формате и на высочайшем уровне церковной католической иерархии он никогда еще не собирался.

Римское издание, специализирующееся на ватиканской тематике, цитируя неназванного католического прелата, знакомого с тематикой, утверждает, что понтифик якобы дал отмашку «покончить с национализмом, греко-католическая церковь на Украине должна заняться примирением сторон и установлением мира, оставив националистические позиции, отличавшие ее в последние годы».

Необходимо сказать, что позиция Шевчука всегда следовала в общем и целом в фарватере официальной линии Ватикана. Во время визита понтифика в греко-католическую церковь Святой Софии в Риме в январе 2018 года, Шевчук, прямо не упоминая вооруженное противостояние в Донбассе, заявил, что «Греко-католическая церковь стремится продвигать мир, потому что мы осознаем, что с помощью оружия невозможно достичь мира. Украина желает мирного разрешения конфликта».

Это заявление является отражением позиции папы Франциска, озвученной им во время всеобщей аудиенции верующих и в воскресной проповеди Ангелус на площади Святого Петра в Риме в 2015 году, когда понтифик, упомянув о конфликте в Донбассе, заявил, что «когда он слышит слова «победа» и «поражение», то испытывает при этом острую боль, призвав противоборствующие стороны к диалогу». При этом он назвал вооруженное противостояние в Донбассе «войной между христианами» и «братоубийственной войной».

Время созыва Синода УГКЦ выбрано не случайно: в конце мая состоятся выборы в Европарламент, и будет ясен расклад сил, а в конце июня в Италию с официальным визитом прибудет президент РФ Владимир Путин, у которого определенно состоится встреча с понтификом.

Как отмечают итальянские СМИ, вполне возможно, правительство Украины может утратить безоговорочную и безотказную поддержку своих нынешних групп лоббирования в Европарламенте в связи со сменой политических сил и состава этого учреждения.

Поэтому, с учетом этих двух факторов, у понтифика будет четкое видение общей ситуации в том, что касается мейнстрима европейской политики и позиции РФ относительно внутреннего конфликта на Украине.

Понтифик в 2014 году запустил проект «Папа для Украины», в рамках которого к 2018 году было собрано 16 миллионов евро, переданных на гуманитарные нужды пострадавшего от боевых действий мирного населения.

Возможно, что по итогам Синода, папа Франциск выступит с новой глобальной миротворческой инициативой по Донбассу, опираясь, при этом, на содействие УГКЦ.

Ватикан, Всеволод Гнетий

Ватикан. Другие новости 08.05.19

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