Путин едет на встречу с Папой Римским: одна из главных тем беседы – Украина

Ватикан анонсировал встречу Папы Римского Франциска с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря настоятеля Римской католической церкви Алессандро Джизотти, папа Франциск примет главу российского государства в Ватикане 4 июля. Ранее о встрече понтифика и президента РФ сообщили западные СМИ.

По сведениям издания Vatican News, Франциск и Путин обсудят ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и получение томоса об автокефалии Православной церковью Украины, созданной экс-президентом Петром Порошенко. Эту раскольническую церковную структуру до сих пор не признала ни одна из поместных православных церквей, за исключением Константинопольской, которая предоставила ей независимость.

Отметим, что Москва пока официально не объявляла дату предстоящей встречи.

Папа Римский Франциск и Владимир Путина уже дважды общались. Первая встреча состоялась в ноябре 2013 года, вторая – 10 июня 2015 года. Переговоры в обоих случаях проходили в Ватикане. Четыре года назад Путин обсудил с понтификом ключевые международные проблемы, в том числе конфликт на юго-востоке Украины, а также общечеловеческие и гуманитарные ценности.

Москва, Рим, служба информации РИА «Новый День»

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