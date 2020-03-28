Итальянку в 102 года успешно вылечили от коронавируса

Итальянку в 102 года удалось вылечить от коронавируса. Как сообщает ansa.it, женщину, 1917 года рождения госпитализировали с признаками инфекции из дома престарелых в Генуе. «Ее история была глотком надежды во время шторма, который мы переживаем», – рассказывает он Раффаэле де Пальма, руководитель отдела медицины и клинической иммунологии в больнице Сан-Мартино в Генуе.

По имеющимся данным, заболела пациентка две недели назад. «Мы госпитализировали ее из-за сердечной недостаточности, – говорит Вера Сикбальди, один из врачей, которые заботились о пожилой пациентке, – но мы поняли, что у нее проблемы с дыханием».

Тест на коронавирус дал положительный результат и особых надежд на успешный исход у медиков не было. Тем не менее, назначенное лечение помогло и женщину выписали из больницы без признаков COVID-19. Сообщается, что скоро она отметит свои 103 года.

На сегодняшний день в Италии диагностировано более 86 тысяч случаев коронавируса нового типа. Были вылечены почти 11 тысяч человек. Умерли более 9 тысяч заболевших. Ежедневный прирост инфицированных составляет порядка 4500 человек.

Генуя, Елена Васильева

Генуя. Другие новости 28.03.20

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