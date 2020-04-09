107-летняя женщина излечилась от коронавируса

Жительница Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавирусной инфекции. Женщине исполнилось 107 лет. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Корнелия Рас проживает в провинции Южная Голландия. Она заболела COVID-19 в середине марта. Предположительно, женщина подхватила инфекцию во время церковной службы в доме престарелых.

В ВОЗ нет информации о более пожилом человеке, переболевшем коронавирусом. Хотя там отметили, что не располагают данным о возрасте абсолютно всех пациентов.

Ранее сообщалось о жителе США, которые излечился от COVID-19 в возрасте 104 лет, а также о 102-летней итальянке, которая также успешно справилась с болезнью.

По последним данным, коронавирусом нового типа в мире болеют более 1,5 млн человек. Более 89 тысяч скончались. Наибольшую опасность инфекция представляет для пожилых людей, однако известны случаи гибели и новорожденных младенцев.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 09.04.20

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