99-летний бразилец излечился от коронавируса

В Бразилии выписали из больницы 99-летнего Эрманду Пивета. Мужчина излечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Globo.

Пивета проходил лечение в больнице вооруженных сил Бразилии. «Это была страшная битва для меня, она оказалась более значительной, чем те, что были на войне», – поделился пережитым мужчина.

В молодости он служил в бразильских артиллерийских войсках в Африке в годы Второй мировой войны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жительница Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавирусной инфекции. Женщине исполнилось 107 лет. Ранее сообщалось о жителе США, которые излечился от COVID-19 в возрасте 104 лет, а также о 102-летней итальянке, которая также успешно справилась с болезнью.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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