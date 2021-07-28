На популярном у российской элиты итальянском озере Комо сошли оползни

На севере Италии из-за проливных ливней сошли оползни. Больше всего пострадал район озера Комо, которое пользуется популярностью у состоятельных россиян.

Очевидцы и местные спецслужбы публикуют в соцсетях видео с места разгула стихии. На кадрах потоками грязной воды смывает автомобили и мотоциклы. Дороги вокруг озера перекрыты вырванными с корнем деревьями. Побережье на пару десятков метров от воды завалено мусором.

Пока нет точных данных о том, сколько человек пострадало от стихии. Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим.

В городке Черноббио на берегу озера эвакуированы два жилых дома. В Бриенно оползень спровоцировал утечку газа, сообщает пожарная служба Италии в твиттере.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 27.07.21

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