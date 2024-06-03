Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «объявила войну» Ватикану

Противостояние премьер-министра Италии Джорджи Мелони, лидера партии «Итальянские братья», с Ватиканом достигло наивысшей точки накала. Кардинал Маттео Мария Дзуппи, возведенный в высший после понтифика сан папой Франциском, распространил заявление Итальянской епископской конференции, в котором глава итальянского правительства подверглась резкой критике.

Речь идет о разногласиях по трем основным пунктам внутриполитической повестки. В частности, Ватикан заявил о недопустимости конституционной реформы, усиливающей власть премьер-министра, которого, согласно планам Мелони, должны выбирать граждане прямым голосованием.

Проблема в том, что за всю историю Итальянской Республики ни одна партия, даже в коалиции, не набирала большинство в 50%. Максимальный парламентский успех Христианских демократов на первых парламентских выборах Республиканской Италии в 1948 году составил 48,5%, а в коалиции на выборах 1953 года – 49,8%. На последних парламентских выборах коалиция, возглавляемая Джорджей Мелони, набрала 43,8% голосов, из которых у партии Мелони – 26%. В этой связи возникают два вопроса: может ли быть премьер-министром страны с неограниченными полномочиями и без права отставки через вотум недоверия в парламенте человек, представляющий лишь четверть избирателей? Для гарантии устойчивости правительства и премьера необходимо парламентское большинство в 55%. А это значит, что победившая коалиция даже с относительным большинством в 35-40%, автоматически получает «избирательную премию» недостающих процентов, чтобы достичь планки 55%. Против этого выступают многие партии, которых поддержали и епископы, обвинив Мелони в «конъюнктурности» и «предвзятости» предложенной ей конституционной реформы, «далекой от духа Конституции».

В Ватикане также недовольны и другой инициативой правящей коалиции, которая касается «дифференцированной автономии» регионов. На практике это значит, что бедные и депрессивные южные регионы будут получать меньше дотаций из центра, а богатые и процветающие северные регионы – больше. Епископы обвинили лично Мелони и ее правительство в том, что реформа «рискует подорвать основы солидарности между различными регионами, которая является гарантией принципа единства Республики».

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Ватикана, стало соглашение Мелони с премьер-министром Албании Эди Рамой о создании в Албании трех пунктов первичного приема нелегальных иммигрантов, управляемых Италией. «Само по себе это признание своей неспособности. Непонятно, почему здесь (в Италии) не улучшить организацию приема (иммигрантов)», – заявил кардинал Дзуппи.

Со своей стороны, Мелони подвергла критике Итальянскую епископскую конференцию, заявив: ««Я не знаю, что именно беспокоит епископскую конференцию, учитывая, что реформа премьерства не касается взаимоотношений между государством и церковью. Но, при всем уважении, мне не кажется, что Государство Ватикан является парламентской республикой, однако никто никогда не говорил, что это вызывает беспокойство. Итак, давайте позаботимся о том, чтобы никто не беспокоился».

Помимо словесной отповеди, Мелони наказала строптивых епископов и «рублем», урезав государственные дотации католической церкви на 100 млн евро. Из НДФЛ, уплачиваемого физлицами, 8 евро с каждой тысячи налогов идут католической церкви и в 2023 году перечисление составило более 1 млрд евро, а в 2024 – 910 млн. Для оправдания сокращения выплаты, Мелони прибегла к уловке: расширила список видов деятельности государства в социальной сфере, например, лечение наркозависимости, иных патологий и реабилитацию наркоманов, и переведя госструктурам отнятые таким образом у католической церкви средства.

Католические прелаты призывают вмешаться в конфликт Госсекретариат (МИД) Ватикана. Епископы готовят ответный удар по премьер-министру, которого уже обвиняют в диктаторских замашках.

Рим, Всеволод Гнетий

© 2024, РИА «Новый День»

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