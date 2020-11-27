Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Глава Украины Владимир Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Чиновник отметил, что одного президентского срок может оказаться недостаточным, чтобы «сделать страну другой», и допустил, что Зеленский может вновь баллотироваться на пост главы государства.

«Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно», – цитирует Тимошенко издание «Корреспондент». Замглавы Офиса президента добавил, что если Зеленский примет решение идти на второй срок, то сообщит о нем ближе к новым выборам.

В то же время чиновник отметил, что говорить о втором сроке Зеленского сейчас преждевременно, подчеркнув при этом, что «президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой». «Это же президент, он решает, уйдет он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке», – заключил Тимошенко.

Напомним, в мае этого года Зеленский пообещал подумать насчет выдвижения на второй президентский срок. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства.

Ранее опрос от украинского Центра Разумкова показал, что уровень доверия граждан Украины к президенту страны снизился с 70% (в начале его президентского срока) до менее 50% на сегодняшний день, а в оценке его заявлений и действий в отдельных сферах, например, в борьбе с коррупцией – до 24,9%.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 20.11.20

Масштабные пожары в Луганской области случились из-за воровства топлива для пожарной техники. / Россия закрывает торгпредства на Украине и в Литве. / Украина близка к катастрофе из-за ковида – Минздрав. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»