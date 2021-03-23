Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса

На Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. За последние 24 часа в стране от последствий Covid-19 скончались 333 человека, что стало максимальным показателем суточного прироста летальных исходов с начала пандемии. Также за минувший день выявлено 11 476 новых случаев заражения коронавирусом (накануне – 7 893). Об этом сообщил глава минздрава Украины Максим Степанов в своем Facebook.

По его данным, общее число случаев инфицирования на Украине за все время вспышки достигло 1 565 732, умер 30 431 пациент, выздоровели 1 268 886 человек.

Как сообщал «Новый День», с 20 марта в Киеве был введен жесткий трехнедельный карантин, чтобы обуздать распространение коронавируса. Ранее локдаун ввели во Львове.

Накануне стало известно о выявлении в «Незалежной» мутировавшего британского штамма коронавируса, который оказался намного агрессивнее исходника. Вирус обнаружили у пациентов в Киеве и Ивано-Франковске. Как отметили эпидемиологи, этот новый штамм вызвал очередную вспышку заболевания на Украине. У людей, заразившихся этой разновидностью вируса, зачастую коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 18.03.21

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