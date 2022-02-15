Пьяные украинские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области

В гибели двух человек и ранении еще двух мирных жителей греческого происхождения в Донецкой области виноваты трое украинских военных. Согласно информации греческих СМИ и заявлению МИД Греции, трагедия не связана с текущей ситуацией и геополитической нестабильностью на Украине. Виной всему алкоголь и неконтролируемые эмоции.

Напомним, что трагический инцидент произошел в понедельник в селе Гранитное Донецкой области на востоке Украины недалеко от так называемой линии соприкосновения между подконтрольными правительству силами в Киеве и ДНР.

Лидер греческой общины Украины Пантелис Бумбурас заявил греческому государственному телеканалу ERT, что это была обычная ссора и что украинские солдаты были пьяны. Аналогичным образом ситуацию прокомментировал МИД Греции.

«По имеющимся данным, в двойном убийстве виноваты трое военнослужащих украинской армии, которые поссорились с местными жителями», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Никос Дендиас попросил о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Правительство в Афинах в понедельник призвало греков немедленно покинуть Украину или не ездить в страну. В восточноевропейской стране есть несколько тысяч человек с греческим паспортом или греческим происхождением.

Киев, Елена Васильева

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