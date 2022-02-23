МИД Украины призвал украинцев немедленно покинуть Россию

МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно покинуть территорию России в связи с «усилением российской агрессии» и ожидаемым ограничением возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – говорится в сообщении ведомства.

Пренебрежение этими рекомендациями «значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан», подчеркнули в Киеве.

Как отметили в министерстве, в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение МИД страны о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией после того, как Россия признала суверенитет ЛДНР. За разрыв дипотношений с Москвой выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал этот шаг «своевременным, продуманным и отвечающим интересам Украины».

Тем временем в Кремле назвали возможный разрыв Киевом дипотношений с РФ крайне нежелательным сценарием – это решение принесет еще больше сложностей для народов двух стран. А замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва не думает о разрыве дипломатических отношений с Украиной: «Это не наш выбор».

Киев, Наталья Петрова

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