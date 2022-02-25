«Попадание взрывоопасного предмета»: крупный пожар потушили в киевской многоэтажке, есть пострадавшие (ФОТО)

На юге Киева потушили пожар в многоэтажном жилом доме, вспыхнувший ранним утром в пятницу из-за попадания взрывоопасного предмета. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Пожарные ликвидировали два очага возгорания в жилом доме на улице Александра Кошица, 7А, на площади 100 квадратных метров. Из зоны огня спасены 20 человек, пострадали восемь из них. Всего из дома вывели 150 человек. В тушении пожара участвовали 72 человека и 12 единиц техники.

Ранее ГСЧС сообщила, что пожар в двухсекционной многоэтажке начался около 04:20 «вследствие попадания взрывоопасного предмета». По данным ведомства, в первой десятиэтажной секции попадание зафиксировано на уровне 1-2 этажа, во второй 16-этажной секции попадание на уровне 8-9 этажей, после чего вспыхнул пожар. Отмечалось что есть угроза разрушения.

Фото ГСЧС Украины

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в украинской столице были слышны звуки взрывов в Печерском, Голосеевском районах и на Поздняках. В районе Троещины, по данным украинских СМИ, раздалось шесть взрывов.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификация территории Украины. Минобороны России подчеркивает, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверяют в оборонном ведомстве.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»