Полный отказ от армии и мечты о НАТО: что может гарантировать нейтральный статус Украины

На второй день российской спецоперации на Украине ее президент Владимир Зеленский дал понять, что уже готов обсудить с Россией нейтральный статус своей страны. Однако эксперты относятся к этому заявлению с понятным скептицизмом: доверия к противной стороне нет. «Новый День» спросил политконсультантов, кто или что могло бы действительно гарантировать нейтральность «незалежной».

«Вы правильно ставите вопрос: мы ему не верим, – заявил политтехнолог, бывший председатель совета министров ЛНР Марат Баширов. – Господин Зеленский – из группы врунов. Он начал говорить о нейтральном статусе сразу после того, как за один день были разгромлены почти все вооруженные силы Украины. И в то же время, как он это говорит, из ракетного комплекса «Точка-У» ударили по аэродрому в Ростовской области. Понятно, что сейчас Зеленский хочет спасти свою шкуру. Но любые переговоры с ним возможны только после завершения операции и полного уничтожения военной инфраструктуры, военных аэродромов, украинского ПВО. А то, что Украина – нейтральна, должно был прописано и в ее собственных законах, и в документах НАТО. Зеленский должен сам обратиться к НАТО с тем, чтобы там зафиксировали нейтральный статус Украины».

По мнению политконсультанта Андрея Перлы, нейтральный статус Украины, по большому счету, не требует юридического подтверждения. «Он есть у них в Декларации о суверенитете, и тогда было понятно, почему этот пункт возник. Люди, которые создавали СНГ, хорошо понимали, как должна строиться оборонная политика. РФ стала правопреемником СССР, в том числе как ядерная держава, а остальные республики стали нейтральными независимыми государствами», – отметил Перла. Напомним, что в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года говорится: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

Именно уничтожение этого обязательства Украиной в 2004 году и стало причиной всех последующих негативных событий, считает Перла. «Тогда они осознали, что стремятся в НАТО. Ну, напишут они сейчас на какой-то бумажке, что они снова нейтральны, почему Россия должна им верить? Чем это может быть гарантировано? Например, у нее вообще не должно быть армии, только силы самообороны, как у Японии. И это – самое малое. Нужна полная смена этого руководства, отказ от провозглашенных принципов, отказ от нацистской идеологии, признание русского языка, – полагает эксперт. – Но я рассуждаю только в теории. Попытка сделать что-то подобное в реальности приведет к распаду Украины, потому что запад не сможет жить без этого, а восток – не сможет жить с этим».

Как уже сообщал «Новый День», в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Киев готов провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе, но он должен получить и гарантии безопасности. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, ссылаясь на обращение Зеленского, заявил, что президент Украины не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО». Это значит, что «они боятся», счел Подоляк. Но Украина «не боится», как «не боится говорить с Россией» о нейтральном статусе и о гарантиях, подчеркнул он.

Киев, Евгения Вирачева

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