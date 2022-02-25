«Обещал, но не вышел на связь»: премьер Италии потерял Зеленского

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним на связь полтора часа назад, несмотря на имеющуюся договоренность созвониться. Об этом он сообщил, выступая в нижней палате итальянского парламента.

По словам Драги, вечером в четверг президент Зеленский принимал участие во внеочередном заседании Европейского Совета. Наладить связь с ним было проблематично, отметил он. «Был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева», – рассказал итальянский премьер (цитата по РИА «Новости». Драги привел слова Зеленского о том, он и его семья являются «целью сил вторжения России» и у Украины «больше нет времени».

Утром в пятницу, продолжил премьер, Зеленский вышел на связь с ним. Была достигнута договоренность о телефонном разговоре в 9.30 (11.30 мск). Однако, отметил Драги, беседа не состоялась – Зеленский оказался недоступен.

На фоне сообщений о том, что в Киеве слышны выстрелы, CNN передает, что украинского президента вывезли в бункер. AP сообщает, что звуки стрельбы слышны около правительственного квартала в Киеве. После того, как стало известно, что Зеленский не вышел на связь с премьером Италии, появилась информация, что из аэропорта Жуляны вылетел гражданский самолет, тогда как небо на Украиной закрыто.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Соединенного Королевства предоставить убежище руководству Украины. Ответа со стороны киевских властей пока не последовало, отмечают украинские СМИ.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации территории Украины. Минобороны России сообщило, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает – удары по украинским городам не наносятся, заверили в ведомстве.

На Украине было введено военное положение. Сегодня стало известно, что Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Рим, Наталья Петрова

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