На Украине запретили книги из России и русскую музыку

Верховная рада Украины одобрила запрет на ввоз и распространение в стране книг из России и Белоруссии. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси», – написал депутат. По его словам, «за» проголосовали 306 парламентариев.

В основных положениях утвержденного закона говорится о запрете импорта книг и прекращении продаж ранее ввезенных книг из России и Белоруссии, а также о запрете на печать и ввоз современных произведений авторства граждан РФ.

В документе также предусмотрена норма о том, что книги на Украине теперь могут издаваться только на украинском языке, а также на языках ЕС и коренных народов Украины.

Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины работает над изъятием русской литературы из библиотечных фондов. Ее планируют заменить украиноязычной литературой и книгами украинских издательств.

Также Железняк сообщил, что Верховная рада ввела запрет на российскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Инициативу поддержали 303 депутата. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде в апреле. Его авторы предложили запретить проигрывание российской музыки на радио, телевидении, в общественном транспорте, развлекательных заведениях, а также в учреждениях образования, культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и кинотеатрах. В законопроекте не уточняется, какое наказание может грозить нарушителям в случае одобрения инициативы.

Киев, Наталья Петрова

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