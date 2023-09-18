На Украине уволены все заместители министра обороны

Правительство Украины на сегодняшнем заседании уволило всех шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своих соцсетях.

Своих постов лишились Владимир Гаврилов, Анна Маляр, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и Виталий Дейнега. Также должность потерял госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

Причины увольнения власти не назвали. Свою должность сохранил только первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Кроме того, кабмин уволил замминистра по европейской интеграции Андрей Шевченко и замминистра по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Виталий Дейнега.

Напомним, ранее в сентябре на Украине сменился министр обороны. Вместо отправленного в отставку Алексея Резникова главой Минобороны был назначен бывший председатель Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Умеров «хорошо знает область обороны».

Надо отметить, что Минобороны Украины, возглавляемое Резниковым, постоянно находилось в центре внимания украинской и мировой общественности из-за громких коррупционных скандалов, а также нарушений в ходе всеобщей мобилизации.

Киев, Наталья Петрова

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