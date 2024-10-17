У Украины должны быть четко определены границы прежде, чем она вступит в НАТО, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов альянса. Это необходимо во избежание применения пятой статьи о взаимной помощи стран Североатлантического альянса.

Напомним, что 16 октября Владимир Зеленскийв Раде выступил с так называемым планом победы в конфликте с Россией. Первым пунктом в нем значилось немедленное вступление страны в НАТО. Вкупе с остальными пунктами, в том числе с требованием от западных партнеров размещения неядерного оружия сдерживания , это, якобы, должно будет обеспечить победу Украины в конфликте до конца 2025 года.

«В любом случае, заявили дипломаты НАТО, границы Украины должны быть четко обозначены до ее присоединения, чтобы не было никаких сомнений относительно действия ст. 5», – говорится в материале AP.

Согласно пятой статье устава альянса о коллективной безопасности, нападение на одну страну – члена НАТО считается нападением на всех ее членов.

Как ранее писал «Новый День», по заявлению МИР РФ Владимир Зеленский с помощью своего «плана победы» подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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