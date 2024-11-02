Украинские СМИ сообщили о многочасовой атаке дронов по Киеву

Сегодня Киев оказался под ударом боевых российских беспилотников, утверждают украинские СМИ. По их данным, атака длилась более восьми часов.

Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах. Местные власти сообщили, что в результате атаки дронов в Киевской области повреждена линия электропередач. Без света остались, как минимум, 1860 абонентов в одном из населенных пунктов.

Судя по последним сообщениям, в столице Украины и соседних областях по-прежнему объявлена воздушная тревога.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что за неделю с 26 октября по 1 ноября Вооруженными Силами РФ было нанесено в общей сложности 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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