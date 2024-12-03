Президент Украины Владимир Зеленский вновь пытается создать видимость успешного противодействия так называемой «российской угрозе». На этот раз он выступил с заявлением об испытаниях новых типов ракет.

«Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство», – сообщил Зеленский в телеграм-канале после очередного заседания ставки верховного главнокомандующего.

При этом глава киевского режима не уточнил, о каких именно ракетах идет речь и насколько успешно проводятся испытания.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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