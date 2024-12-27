Киев находится «в сильной дипломатической позиции» и все подготовил ко второму «саммиту мира». Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Для проведения второго саммита мира всё готово. Украина, можно сказать, сейчас в сильной дипломатической позиции», – цитирует его слова украинская пресса.

Как сообщалось ранее, изначально Киев планировал провести «саммит мира» в ноябре, затем сроки были перенесены предположительно на декабрь.

Напомним, Москва заявляла о категорическом неприятии итогов киевских «саммитов мира». Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россию не устроят пустые разговоры по урегулированию ситуации на Украине, а перемирие сейчас было бы путем в никуда.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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