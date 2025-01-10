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Пятница, 10 января 2025, 19:15 мск

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Киев пока отказался от идеи остановить транзит российской нефти в Европу

Киев не планирует прекращать транзит российской нефти в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде. По его словам, такое решение станет нарушением договора с ЕС.

«Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС... При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований», – пояснил Шмыгаль, слова которого приводят украинские СМИ.

Напомним, с 1 января Киев прекратил транзит российского газа в Европу. Сегодня в Верховной Раде Шмыгаль уточнил, что восстановление поставок не планировалось и не планируется.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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