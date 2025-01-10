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Пятница, 10 января 2025, 17:08 мск

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Киев не планирует возобновлять транзит российского газа в Европу

Фото: pixabay

Киев не намерен возобновлять транзит российского газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Важным элементом устойчивости энергетики остается функционирование украинской ГТС, работающей в условиях нулевого транзита. Мы не планировали и не планируем подписывать никакие контракты на продление транзита российского газа», – сказал Шмыгаль в выступлении в Верховной Раде Украины.

По его словам, одной из приоритетных задач в этом году станет дальнейшее увеличение добычи газа, а также инвестиции в перспективные украинские месторождения.

Валовая добыча «голубого топлива» в 2024 году увеличилась на 2,2% по сравнению с 2023 годом – до более 19 млрд кубометров.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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