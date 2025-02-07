Киев изучает возможность транзита азербайджанского газа в ЕС

Киев обсуждает перспективы транзита азербайджанского газа в Европу. Эту информацию подтвердил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. По его словам, Киеву важно получить гарантии, что это не будет российское «голубое топливо» под видом азербайджанского.

Стоит отметить, что после прекращения транзита газа из РФ в ЕС Украина оказалась на грани энергетического кризиса. В конце января стало известно, что запасы топлива нв стране приблизились к историческому минимуму на уровне около 10% от необходимого объема.

В то же время, как пишет украинская пресса со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы, в последние дни Киев наращивает импорт газа из Венгрии и Словакии. В частности, объем импорта топлива 6 февраля составил 10,9 млн кубометров, 7 февраля – 14,1 млн кубометров.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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