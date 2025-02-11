«Болезненный компромисс»: мэр Киева готовится к скорому завершению боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине могут завершиться в ближайшие два месяца. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, это будет «болезненный компромисс».

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными... Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», – цитируют Кличко украинские СМИ.

Мэр Киева отметил, что после завершения военных действий на Украине возможны президентские выборы, где может быть «борьба на уничтожение» с примерно одними и теми же лозунгами, и выразил опасение, что в ходе кампании вероятны беспорядки, учитывая депрессивное состояние общества.

Ранее бывший премьер-премьер Чехии Андрей Бабиш заявлял, что военный конфликт на Украине завершится до предстоящих осенью 2025 года парламентских выборов в республике.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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