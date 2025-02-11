российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 февраля 2025, 16:51 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

«Болезненный компромисс»: мэр Киева готовится к скорому завершению боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине могут завершиться в ближайшие два месяца. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, это будет «болезненный компромисс».

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными... Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», – цитируют Кличко украинские СМИ.

Мэр Киева отметил, что после завершения военных действий на Украине возможны президентские выборы, где может быть «борьба на уничтожение» с примерно одними и теми же лозунгами, и выразил опасение, что в ходе кампании вероятны беспорядки, учитывая депрессивное состояние общества.

Ранее бывший премьер-премьер Чехии Андрей Бабиш заявлял, что военный конфликт на Украине завершится до предстоящих осенью 2025 года парламентских выборов в республике.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

СВР: украинские спецслужбы собираются взорвать судно на Балтике и обвинить Россию / Российская армия оттесняет ВСУ на всей линии фронта в ДНР / В Чехии прогнозируют скорое завершение конфликта на Украине / Средства ПВО обезвредили ещё три украинских беспилотника над Крымом / ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области: ранен мирный житель / Зеленский анонсировал визит в Киев «серьезных людей» / Над Крымом сбит украинский беспилотник / В Верховной Раде предложили объявить Украину ещё одним штатом США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Киев, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,