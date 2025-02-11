Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области, удерживаемой ВСУ, на украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.

«Мы обменяем одну территорию на другую», – сказал лон в интервью британскому газете The Guardian.

Глава киевского режима не уточнил, какую именно территорию попросит взамен. «Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», – сказал Зеленский.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. За время боевых действий украинские войска потеряли в боях более 59550 военнослужащих, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортеров, 1844 боевые бронированные машины, 1924 автомобиля, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе производства США, а также десятки единиц другой военной техники.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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