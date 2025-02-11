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Вторник, 11 февраля 2025, 21:42 мск

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МИД России ответил на территориальные притязания Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который рассчитывает на обмен Курской области на бывшие украинские территории.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – констатировала Захарова в своем телеграм-канале.

Москва, Анастасия Смирнова

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