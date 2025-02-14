Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов предложить Европе украинские полезные ископаемые. По его словам, недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, рассматриваемых Евросоюзом как критически важные. Об этом Шмыгаль написал в статье для газеты Politico под названием «ЕС может не выжить без нас».

Премьер отметил, что Украина, занимающая первое место в Европе по запасам урановой руды, может экспортировать уран на фоне растущего в ЕС спроса на атомную энергетику. Он также указал на то, что Украина обладает крупнейшими запасами лития в Европе, спрос на который на мировом рынке постоянно растет.

«Мы готовы создавать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС», – подчеркнул глава украинского правительства.

Шмыгаль также предложил заменить российский титан на европейском рынке, отметив, что Украина входит в первую десятку стран с подтвержденными запасами титановой руды.

Также премьер заявил о готовности Украины интегрировать свои вооруженные силы в европейскую структуру безопасности, чтобы скомпенсировать возможное сокращение военного присутствия США на континенте.

«Это укрепило бы отношения ЕС с США, которые в последнее время часто ставят вопрос о целесообразности сохранения своего военного присутствия за рубежом», – отметил Шмыгаль.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в получении от Киева редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд в обмен на помощь, которую Штаты оказывают Украине. По его словам, США «хотят иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине», взамен на американскую помощь. Более того, как отметил американские лидер, Киев «по сути, уже согласился» на эту сделку.

Зеленский со своей стороны подтвердил готовность предоставить США месторождения редкоземельных металлов в обмен на поддержку Вашингтона. При этом Зеленский в своем комментарии сделал упор на полезных ископаемых, находящихся на территориях, которые сейчас контролируются Россией, отмечают украинские СМИ.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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