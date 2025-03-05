Потеря военной помощи из США поверг киевский режим в панику. Об этом говорится в материале американского канала CNN, в котором также отмечается, что существующих запасов вооружений и боеприпасов из США, в том числе систем ПВО Patriot, хватит лишь на несколько недель – в лучшем случае до июня.

В публикации обращается внимание, что Киев оказался в критической зависимости от американских поставок именно систем Patriot, которые считаются лучшей защитой от российских баллистических ракет. Однако при этом известно, что после ударов армии России несколько установок были выведены из строя.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украине требуется около 25 систем Patriot для эффективной защиты своего воздушного пространства. Судя по данным CNN, на данный момент их осталось около полудюжины, хотя точное количество и их местоположение тщательно скрываются.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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