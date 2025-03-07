Энергетическая и газовая инфраструктура Украины повреждена в ходе массированного удара ВС РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждениях энергетической и газовой инфраструктуры в разных регионах страны после массированного ракетного удара. Подробной информации он не привел, но отметил, что принимаются меры по стабилизации энерго- и газоснабжения.

В Тернопольской области на западе Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры, в связи с этим возможны ограничения подачи газа. Об этом сообщил глава местной военной администрации Вячеслав Негода.

Украинские СМИ и паблики ранее сообщали о серии взрывов в Тернополе. Отмечалось, что в городе нарушено электроснабжение. На газовом хранилище возник сильный пожар.

Также были сообщения о прилетах по газовой инфраструктуре в Полтавской области и по промышленному предприятию в Харькове.

Ночью и утром поступали сообщения о взрывах в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях, а также в Ивано-Франковске, Одессе, Тернополе и Харькове. Сообщалось, что под удары попали три военных аэродрома. На всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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