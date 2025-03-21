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Пятница, 21 марта 2025, 19:18 мск

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Киев не намерен контактировать с делегацией РФ в Саудовской Аравии

Представители Киева на предстоящих 24 марта переговорах в Эр-Рияде не планируют прямых контактов с делегацией России, которая также будет участвовать в переговорах с Вашингтоном. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Мы едем туда как на двусторонние переговоры с США», – уточнил он.

Тихий отметил, что переговоры пройдут в отеле в Эр-Рияде, где в одной из комнат будет находиться российская делегация, а в другой – украинская. «Но мы будем вести переговоры с американцами», – подчеркнул представитель МИД Украины.

Накануне стало известно, что Вашингтон проведет переговоры с представителями Киева и России в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Делегацию из Москвы возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, которых в Кремле считают «опытными переговорщиками».

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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