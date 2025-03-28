Киев отказывается признать военную помощь США кредитом с долговыми обязательствами. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, слова которого транслируют украинские СМИ.

Зеленский сказал, Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который «полностью отличается от прежнего рамочного документа», но этот документ его не устраивает.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – заявил Зеленский.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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