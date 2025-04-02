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Среда, 2 апреля 2025, 19:05 мск

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Киев решил не спешить с выборами президента Украины

На Украине не проводится организационная подготовка к выборам президента страны. Об этом сообщил советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

При этом представитель киевского режима обратил внимание, что законодательство о выборах после завершения войны нужно будет изменить.

«Скорее 6 месяцев с учетом всего – подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как такового», – уточнил Подоляк, слова которого транслируют украинские СМИ.

Напомним, полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года. Глава российского государства Владимир Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского.

Напомним, украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения. Под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования.

Тем не менее на проведении выборов на Украине настаивает президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер подверг Зеленского резкой критике, назвав его «диктатором без выборов» и указав, что его рейтинг одобрения рухнул до 4%.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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