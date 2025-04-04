В Киеве стартовали переговоры о размещении войск Франции и Британии на Украине

В Киеве начались переговоры с участием представителей Франции и Великобритании по размещению военного контингента этих стран на территории Украины. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Переговоры проходят на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, британскую – адмирал Энтони Радакин.

Кроме того, запланированы встречи с украинскими военными, а также переговоры с Владимиром Зеленским, пишет «Страна.ua».

Надо отметить, что Россия выступает против отправки европейских миротворцев на Украину. Размещение западных миротворцев на Украине обострит нынешний кризис, это очень опасная тенденция, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной, а они собираются создавать дополнительные первопричины».

В Киеве, меж тем, заявляли, что рассчитывают на прибытие на Украину не миротворческих, а боевых подразделений из Европы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции стран, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube