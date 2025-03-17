Размещение европейских миротворцев на Украине обострит нынешний кризис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это очень опасная тенденция.

«Абсолютно опасная тенденция. То есть европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины», – констатировал представитель Кремля, слова которого приводит радиостанция «Маяк».

«Что из этого получится? Ничего хорошего», – подчеркнул Песков.

Ранее ЕС, несмотря на агрессивные заявления, не решился согласовать отправку миротворцев на Украину.

Москва, Светлана Антонова

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