Евросоюз не решился согласовать отправку миротворцев на Украину

Европейский союз ещё не принял решение относительно отправки миротворцев на Украину. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, пока это решение было бы преждевременным.

«Присутствие инструкторов на Украине уже рассмотрено, и на этот вопрос дан положительный ответ. Однако относительно отправки военных для более широких операций решение пока не принято, и в Литве мы запросили рекомендации как у Министерства обороны, так и у Министерства иностранных дел», – цитирует РБК высказывания президента Литвы.

По его словам, для решения о миротворцах ситуация находится на «слишком раннем этапе». Обсуждение вопроса ведется, но пока нужно ответить на несколько вопросов, в том числе «в каком случае», «на каких условиях» и «на каком этапе» могут быть направлены такие силы. Науседа считает, что это возможно только при заключении мира или прекращении огня.

Вильнюс, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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