Украина потеряла второй американский истребитель F-16, пилот погиб

Воздушные силы Украины заявили о гибели пилота истребителя F-16 «во время выполнения боевого задания». Место и обстоятельства гибели 27-летнего Павла Иванова не раскрываются. Ряд украинских и российских телеграм-каналов не исключают, что F-16 могла сбить собственная система противоздушной обороны Украины.

По данным командования, пилот погиб 12 апреля. Детали произошедшего не приводятся. О сбитии непосредственно истребителя не сообщается. Все обстоятельства устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу, говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

В то же время украинский телеграм-канал «Легитимный» пишет, что F-16 был сбит. «Сбили его не ПВО российские, а авиация ракетой воздух-воздух. P.S. Возможно, сбило собственное украинское ПВО», – говорится в публикации.

Российский телеграм-канал «Военный обозреватель» отмечает, что украинский истребитель могла поразить собственная система противовоздушной обороны. «Специальная комиссия проведет расследование гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил Украины, что может косвенно говорить о факте поражения собственной же ПВО», – говорится в сообщении. Как отмечает канал, на переданных Киеву истребителях F-16 отсутствует система распознавания «свой – чужой».

Надо отметить, что это уже второй потерянный F-16, полученный Киевом от Запада. В августе прошлого года стало известно о крушении первого истребителя F-16, поступившего на вооружение ВСУ, пилот погиб. Официально причины не назывались. Однако после потери самолета Зеленский отправил в отставку командующего воздушными силами Николая Олещука. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглова заявила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Patriot, который также был передан ВСУ. По ее словам, причиной стала плохая согласованность между подразделениями, а этот случай пытались замолчать и замять.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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