Крушение F-16: Зеленский отправил в отставку командующего воздушными силами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего воздушными силами Николая Олещука после крушения американского истребителя F-16, поступившего на вооружения ВСУ.

Вместе с тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что главком Александр Сырский назначил временно исполняющим обязанности генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. До этого он занимал пост командующего воздушным командованием «Центр» воздушных сил вооруженных сил Украины.

Напомним, о крушении первого F-16, переданного Западом Киеву, стало известно накануне. Это ЧП стало поводом для скандала. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглова заявила, что американский военный самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Patriot, который также был передан ВСУ. По ее словам, причиной стала плохая согласованность между подразделениями, а этот случай пытались замолчать и замять.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube