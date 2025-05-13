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Вторник, 13 мая 2025, 21:26 мск

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Зеленский рассчитывает на встречу с Путиным

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал однозначно понять, что 15 мая в Турции рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Другие форматы мы пока не прорабатывали и не проговаривали. Я буду не один, это факт, но дело не в этом», – сказал Зеленский.

По его словам, 15 мая у него уже запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в Вашингтоне заявили, что ожидают визит президента РФ в Стамбул. В этом случае туда также отправится американский лидер Дональд Трамп.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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