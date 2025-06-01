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Воскресенье, 1 июня 2025, 16:43 мск

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Зеленский: делегация Украины 2 июня будет в Стамбуле

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что украинская делегация в понедельник, 2 июня, будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле. Группу украинских переговорщиков, как и на предыдущей встрече 16 мая в Стамбуле, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Также он назвал три ключевые позиции Киева на будущих переговорах. В их числе Зеленский обозначил «полное и безусловное прекращение огня», освобождение пленных и «возвращение похищенных детей», сообщает издание «Страна.ua».

«Чтобы установить надежный и долговременный мир и гарантировать безопасность, – [будем] готовить встречу на высшем уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры», – сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. По ее словам, группа российских переговорщиков приедет в Турцию «с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве рассчитывают, что российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию конфликта будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

По последним данным, российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине, передают «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на информированные источники.

Новый раунд российско-украинских переговоров может пройти в дворце Чираган на берегу Босфора, сообщает турецкий телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники. Предыдущий раунд встречи представителей двух стран проходил в президентском офисе Долмабахче на берегу Босфора.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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