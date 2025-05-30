Кремль: Путин готов к переговорам по Украине на высшем уровне при одном условии

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по украинскому урегулированию на высшем уровне, но сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности организовать саммит на высшем уровне с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, такие контакты востребованы, но их нужно подготовить.

«Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он «за» контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран», – сказал Песков журналистам. В случае достижения такого результата, «тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», – добавил он.

По словам Пескова, делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, утром 2 июня будет готова к продолжению переговоров с украинской делегацией.

В Москве ожидают, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, отметил пресс-секретарь президента РФ. Песков вновь заявил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут.

В то же время пресс-атташе Кремля сообщил, что частью будущих договоренностей с Украиной станет вопрос безопасности судоходства в Черном море. «В настоящее время все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условия для временного перемирия и таким образом безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», – сказал он.

Ранее сегодня Киев подтвердил готовность ко второму раунду переговоров с Россией, намеченных на 2 июня в Стамбуле. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова направить делегацию в Турцию.

До этого Зеленский заявлял, что готов к проведению трехсторонних переговоров с Путиным и Трампом. Такую возможность допустил и американский лидер, если в этом, по его словам, возникнет необходимость.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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