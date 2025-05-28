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Президент США готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможности проведения такой трехсторонней встречи, Трамп заявил, что не исключает своего участия, если в этом возникнет необходимость, передает ТАСС.

Американский лидер также отметил, что на данном этапе ведется подготовка к встрече с российским президентом и добавил, что, по его мнению, процесс идет хорошо, но окончательные итоги будут понятны позже.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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