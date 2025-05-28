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Среда, 28 мая 2025, 14:52 мск

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В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна по результатам конкретных договоренностей делегаций двух стран по разным направлениям. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, позиция Москвы относительно возможности такой встречи остается неизменной.

«Такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких. Скоро станут известны проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены. И речь зайдет о следующем этапе переговоров», – подчеркнул Песков. Он уточнил, что работа над российским вариантом меморандума находится на завершающей стадии.

Песков не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин «играет с огнем», отметив при этом, что глава Белого дома прилагают большие усилия для урегулирования украинского кризиса. «Я, честно говоря, не стал бы комментировать. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы еще раз повторяем: мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», – сказал Песков. При этом он указал, что у России есть свои национальные интересы, «которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента».

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что дата второго раунда переговоров между Москвой и Киевом будет объявлена в ближайшее время. В то же время Дмитрий Песков заявил, что решение о месте проведения нового раунда российско-украинских переговоров пока не принято. По словам пресс-секретаря российского лидера, место должно «устроить обе стороны, которые ведут прямые переговоры».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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