«Играет с огнем…» Трамп раздражен действиями России

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес главы российского государства, заявив, что Москва якобы «играет с огнем».

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!», – заявил Трамп в своей соцсети, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ после ударов российской армии по военным объектам на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал это высказывание Трампа с эмоциональной перегрузкой. По его словам, России принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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