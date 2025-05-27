российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 мая 2025, 20:21 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Играет с огнем…» Трамп раздражен действиями России

Фото: архив Белого дома

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес главы российского государства, заявив, что Москва якобы «играет с огнем».

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!», – заявил Трамп в своей соцсети, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ после ударов российской армии по военным объектам на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал это высказывание Трампа с эмоциональной перегрузкой. По его словам, России принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / США

США в курсе режима применения Киевом дальнобойного оружия – Кремль / В США произошел взрыв на лодке у яхт-клуба / Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились / При стрельбе в США погибли двое и пострадали восемь человек / В США 11 человек пострадали при стрельбе в День поминовения / Трамп раздумывает над ужесточением антироссийских санкций / Трамп пригрозил пошлинами компании Apple / Трамп собирается ввести пошлины 50% на товары из Евросоюза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,