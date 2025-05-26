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Понедельник, 26 мая 2025, 08:54 мск

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Трамп раздумывает над ужесточением антироссийских санкций

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность ужесточить антироссийские санкции. Заявление об этом он сделал на борту своего самолета, следовавшего из штата Нью-Джерси в Вашингтон.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, рассматривает ли он возможность введения дополнительных рестрикций против России. «Абсолютно [точно]», – ответил американский президент (цитата по ТАСС).

Трамп также высказал недовольство недавним массированным ударом России по объектам на Украине. «Мне это совершенно не нравится. Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать», – сказал американский лидер.

Главу Белого дома попросили прокомментировать слова командира дивизии ПВО Юрия Дашкина, заявившего, что вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников в ходе посещения Курской области 20 мая. По мнению Трампа, это могло спровоцировать удар ВС РФ по Украине. «Я такого не слышал, но, возможно, это может быть причиной. Не знаю. Но я не слышал», – сказал президент США.

Ранее Трамп по итогам телефонных переговоров с российским президентом сообщил, что новые санкции против Москвы могут только усложнить разрешение украинского кризиса.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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