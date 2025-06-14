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Суббота, 14 июня 2025, 20:01 мск

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«Для Киева это плохо»: Зеленский распереживался из-за обострения на Ближнем Востоке

Фото: газета «Фигаро»

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке после атаки Израиля по Ирану негативно отразится на Украине. С таким признанием выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, израильские удары уже привели к резкому росту мировых цен на нефть, что выгодно России. «Для Украины это отрицательно, ведь РФ усиливается за счет больших доходов от экспорта нефти. Этот фактор нам точно не помогает», – сказал Зеленский, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

Также он высказался о возможном снижении объемов помощи Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. «Мы бы хотели, чтобы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и увеличения помощи Израилю, не уменьшалась помощь Украине», – заявил Зеленский.

Кроме того, глава киевского режима счел решение США переориентировать на Ближний Восток поставки не менее 20 тысяч ракет-перехватчиков, изначально предназначенных для Украины, ударом для Киева.

«США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар. Но вместе с тем стало понятно, что израильская операция приближается», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США планируют сократить расходы на помощь Украине в оборонном бюджете на 2026 год. Зеленский назвал слова министра обороны США «больнее пуль». «Они бьют по моральному духу Украины <…> это очень болезненно», – сказал он в интервью телеканалу Newsmax. При этом Зеленский отметил, что Украине придется очень трудно в некоторых аспектах без новых пакетов военной помощи со стороны США.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что Штаты пока не приняли никаких решений по вопросу о продолжении военной помощи Украине, поскольку сосредоточены на переговорах о мирном урегулировании конфликта.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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