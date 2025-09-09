Украина закупает топливо из российской нефти

Украина, утратившая в результате работы ВС России почти все свои нефтеперерабатывающие мощности, вынуждена импортировать топливо, произведенное из российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что этим летом украинские трейдеры столкнулись с необходимостью поиска новых поставщиков топлива. Образовавшийся дефицит смогли частично компенсировать за счет увеличения импорта, включая поставки из стран Азии.

По данным агентства, Украина закупала дизельное топливо и у Индии, которая импортирует значительную часть своей сырой нефти из России.

Ранее стало известно, что киевские власти наращивают закупки природного газа преимущественно российского происхождения из Венгрии и Словакии. Аналитики украинской консалтинговой компании EXPRO подсчитали, что за июль 2025 года Украина увеличила импорт газа на 54%. Импорт природного газа из Венгрии вырос на 13% до 300 миллионов кубических метров, из Словакии – на 140% до 268 миллионов кубометров. В сумме закупки словацкого и венгерского газа составили почти 70% от общего импорта, напоминают «Вести».

Киев, Елена Васильева

