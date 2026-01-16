Владимир Зеленский поспорил с президентом США Дональдом Трампом по поводу его оценки относительно виновных в затягивании заключения мирного соглашения по Украине.

Накануне американский лидер заявил в интервью Reuters, что Россия готова к мирной сделке, но процесс тормозит Украина в лице Зеленского.

«Украина никогда не была и никогда не будет препятствием для мира, – ответил на это глава киевского режима после телефонной беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

По утверждению Зеленского, Россия якобы не заинтересована в соглашениях.

Напомним, в Кремле согласились с мнением Трампа. «Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость», – сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В конце декабря Трамп после встречи с Зеленским во Флориде заявлял, что Киеву лучше заключить мирную сделку сейчас, в противном случае он рискует потерять еще больше территорий.

